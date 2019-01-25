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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Главы сельсоветов Башкирии мозговым штурмом придумают «Манифест сельских советов»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гизатуллин/.

В Башкортостане на руководящих должностях различного уровня сегодня работают порядка 1200-1500 человек, основной костяк которых составляют главы сельских поселений. От их работы зависит судьба и комфортная жизнь более 4 миллионов жителей республики. Об этом врио главы Башкортостана Радий Хабиров заявил, открывая работу проектной сессии «Мозговой штурм по выработке «Манифеста сельских советов». На него пригласили глав сельских поселений и администраций районов Зауралья.

«Я бы хотел опираться в своей работе на вас. Село — это нравственные истоки, значительная часть экономики республики и замечательные люди, которые являются сердцем Башкортостана», — отметил Радий Хабиров.

По его словам, это первый такой семинар. Далее подобные семинары пройдут по всем кустовым зонам республики. Руководитель региона сказал, что он прекрасно знает и понимает роль и значение глав сельских поселений, которые находятся ближе всех к деревенским жителям.

«В этом году в Башкортостане предстоят серьезные политические события. Помимо выборов главы республики, предстоит и избирательная кампания по выборам глав сельских поселений, которые нужно провести на достойном уровне», — сказал руководитель региона.

Радий Хабиров рассказал и о важности разъяснения сути национальных проектов, инициированных президентом России.

«Это уникальная возможность сделать мощный шаг вперед в развитии нашей страны, особенно в социальной сфере», — подчеркнул врио Главы РБ.

Мозговой штурм по Манифесту сельских поселений шел по 10 направлениям национальных проектов. У каждой темы был свой эксперт в лице руководителя того или иного министерства или профильного вице-премьера и модератор. Выработанные предложения были иногда неожиданными, но каждое из них напрямую касалось решения проблем жителей республики.В частности, прозвучали идеи по выделению бесплатных земельных участков молодым семьям, по раздельному сбору мусора, ликвидации незаконных свалок, освещению деревень.

«Мы возобновили программу по освещению населенных пунктов. Это большая и серьезная проблема, наши деревни не должны погружаться в темноту с наступлением ночи и должны быть светлыми. С наступлением весны мы поможем муниципалитетам начать работу по ликвидации незаконных свалок. Тема раздельного мусора – хорошая история. Здесь должен быть взаимный интерес как у региональных операторов, которые получают выгоду от сбора такого пластика, стекла, так и у сельских поселений и самих жителей, которые также должны получить свою финансовую выгоду», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель Башкортостана также попросил глав сельских поселений обратить серьезное внимание на профилактику пожарной безопасности в сельских поселениях.

«Огромная трагедия, когда в пожарах гибнут дети, это большая боль и надо вместе продумать решения, как избежать повторения таких страшных случаев», — сказал Радий Хабиров.

Во время обсуждения темы образования руководитель республики рассказал, что 1 февраля в Уфе пройдет большой образовательный форум, на котором он выдвинет ряд предложений. В частности в школах республики, где обучается больше 500 учащихся, откроются свои стоматологические кабинеты. Эта программа будет профинансирована из бюджета.

Главы сельских поселений, с которыми удалось пообщаться, отметили важность такой учебы.

«Нам дали возможность высказаться о проблемах, присущих сельским территориям, оформить их в качестве предложений, задать свои вопросы профильным министрам и непосредственно руководителю Башкортостана. Такой взаимный диалог по выработке решений мы видим впервые», — подчеркнули участники мозгового штурма.

Теги: местное самоуправление, мозговой штурм, проектная сессия, Радий Хабиров
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