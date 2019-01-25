Радий Хабиров: Иногда хочу вызвать оппонента в соцсетях на дуэль

Фото: Олег Яровиков















Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2019. /ИА «Башинформ», Рушана Ибраева/.

Радий Хабиров на втором форуме Digital Курултай «Легенда Урала» пообщался с блогерами, лидерами мнений и специалистами по работе в социальных сетях. Мероприятие проходит в санатории «Якты-Куль», руководитель Башкирии заехал в рамках своей рабочей поездки по Абзелиловскому району.

Радий Хабиров довольно откровенно поделился своими мыслями по поводу работы в интернете.

«Для нас работа в соцсетях — вызов, и мы его приняли, — признался Радий Хабиров, имея в виду всех чиновников республики. — Я сам лично не поклонник интернета и соцсетей, в частности, мне ближе книга. И до работы в Красногорске я никогда не был в соцсетях. Но сейчас для нас это — важнейший инструмент. Потому что мы должны быть там, где население, и если население здесь, то и у нас нет выбора».

По словам Радия Хабирова, соцсети для него — это способ отслеживания тревожных точек, и второе — способ довести до населения свои смыслы, платформа, где можно объяснить, что делает власть и зачем.

Руководитель региона признался, что сам пишет посты. И рекомендует всем чиновникам работать в интернете только в адекватном состоянии, чтобы наутро пост не был растащен на цитаты, вызывающие скандал федерального уровня. Он поделился также сложностями, которые испытывает при работе в интернете.

«Когда мы делаем хорошие и правильные вещи при непростых ситуациях, например, как сейчас в Сибае, определенные силы в соцсетях работают против нас, вбрасывают дезинформацию. И если бы мы нормально не организовали работу с людьми в реальной жизни, оффлайн, было бы гораздо хуже».

Непростые отношения у Радия Хабирова и с троллями. «Я человек горячий, иногда хочу вызвать на дуэль, но выдыхаю, понимая, что этих людей, возможно, нет». — признался он.

Участники форума поинтересовались у руководителя региона, почему он иногда пишет, не соблюдая правила орфографии. «Это сигнал, что текст очень личный. Я прекрасно знаю русский язык», — ответил Радий Хабиров.

Он внимательно выслушал рекомендации экспертов, которые приехали на форум из разных городов страны, чтобы поделиться своим опытом. В частности, Олег Бармин посетовал делать больше видео, обязательно с титрами, потому что 70% людей смотрят соцсети без звука, Кермен Манджиева посоветовала не «кормить троллей», то есть не реагировать на явные провокации.

Радий Хабиров признался, что чувствует завышенные ожидания от жителей республики.

«Люди ждут, что молниеносно появятся школы, детские сады, больницы. Но чудес не бывает. Это будет долгая дорога. Но мы будем по ней идти, и в том числе в социальных сетях тоже — курс на общение с жителями в них мы продолжим», — сказал руководитель региона.