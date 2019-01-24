УФА, 24 янв 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня на сессии райсовета Руслан Гизатуллин утвержден исполняющим обязанности главы Кушнаренковского района республики. Конкурс на должность состоится 18 февраля.

На новую должность Гизатуллин перешел из кресла руководителя Башкортостанского регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия», которое занимал с октября 2016 года. По сообщениям СМИ, освободившееся место может занять руководитель «Российской школы политики» Рустем Ахмадинуров.

Руслан Ринатович Гизатуллин родился 24 декабря 1976 года. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «ветеринария» и Башкирскую академию госслужбы и управления по специальности «Финансы и кредит». Кандидат ветеринарных наук.

Работал в Башкирском государственном аграрном университете, где достиг звания доцента и должности председателя профсоюзной организации студентов и аспирантов. В 2011-2013 — заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. В 2013-2016 годы возглавлял Ипподром «Акбузат» им. Тагира Кусимова.