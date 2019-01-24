Радий Хабиров провёл совещание по обеспечению безопасности в интернете

Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Доме Республики прошло совещание по вопросам обеспечения безопасности граждан в информационной сфере. Его провел врио главы Башкортостана Радий Хабиров, участие приняли руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров, представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов. Особое внимание было уделено безопасности детей и школьников. Руководитель республики анонсировал проведение в Уфе 1-2 февраля Образовательного форума.

«Мы планируем проанализировать состояние образовательной среды, прежде всего в школах нашей республики, и понять, что мы, правительство, муниципалитеты, можем сделать для того, чтобы наше образование было современным и, главное, чтобы нашим детям комфортно училось, — сказал Радий Хабиров. — Мы можем загружать наших детей подготовкой к ЕГЭ, тысячами занятий, но забываем, что в это время они формируются как граждане, формируется их нравственный мир, физическое и психическое здоровье.

По словам руководителя республики, вопрос защиты детей от агрессивного информационного мира — одна из ключевых задач. Для её решения необходима соответствующая воспитательная и консультативная работа».

Более подробно об обеспечении информационной безопасности несовершеннолетних жителей Башкортостана рассказала Уполномоченный по правам ребёнка в РБ Милана Скоробогатова. Она перечислила основные информационные угрозы, с которыми сталкиваются дети при использовании интернета. Это, прежде всего, суицидальный контент и содержащий другие опасности для здоровья и жизни. «Интернет-инициация» у современных детей происходит в 2-6 лет. в среднем дети проводят в интернете по восемь часов в день.

«Только запретительными мерами защитить наших детей от нарастающих интернет-угроз невозможно, — отметила Милана Скоробогатова. — Необходима организация системы профилактических мер, направленных на повышение цифровой грамотности несовершеннолетних, их родителей и специалистов, работающих с детьми. Нужно создать специальный позитивный контент для несовершеннолетних».

И.о. министра образования РБ Айбулат Хажин рассказал, что во всех школах поставлены фильтры для блокировки негативной информации, которая не относится учебному процессу. Александр Жаров отметил этот опыт как «уникальный». Техническая блокировка сайтов при необходимости ведётся также в ссузах.

В ноябре 2018 года в Башкортостане утверждена Концепция обеспечения информационной безопасности детей. Уже проведён ряд социально значимых мероприятий. Более 280 тысяч детей прошли единый урок безопасности в интернете, свыше 53 тысяч подростков приняли участие в специальном квесте по цифровой грамотности. Институтом развития образования РБ разработана дополнительная общеобразовательная программа для учащихся со 2-го по 11-й класс, которая в 2018 году уже прошла апробацию в нескольких образовательных организациях республики.

Кроме того, по рекомендации Министерства образования РБ в 2018-2019 учебном году не менее 20% учителей республики (около семи тысяч) должны пройти курсы повышения квалификации по программам безопасности детей в интернете.