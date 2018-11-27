Фото: ufacity.info Ведущий кулинарного шоу НТВ «Поедем, поедим» угостил жителей Уфы пловом Фото: ufacity.info

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на площади перед «Уфа-Ареной» прошли съемки программы «Поедем, поедим». Перед началом хоккейного матча ведущий шоу Джон Уоррен угостил всех болельщиков пловом, который заранее приготовили с профессионалом кулинарного дела. В информационно-аналитическом отделе администрации Советского района сообщили, что за угощением выстроилась очередь. После перекуса все вместе отправились на хоккейный матч «Салават Юлаев» – «Автомобилист».

Как сообщало агентство «Башинформ», 28 ноября в Уфе пройдут съемки кулинарного шоу НТВ «Поедем, поедим!». В 12.00 на площади Салавата Юлаева вместе с финалистками конкурса красоты «Башкортостан гузэле» Джон будет готовить баурсак на рекорд. Принять участие в съемках может любой желающий. Программа, посвященная Уфе, выйдет в эфир на телеканале НТВ 26 января 2019 года в 13.05.