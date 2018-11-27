Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.78 ↑

EUR 75.62 ↓

28 ноября Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Ведущий кулинарного шоу НТВ «Поедем, поедим» угостил жителей Уфы пловом

ОБЩЕСТВО
Фото: ufacity.info

Ведущий кулинарного шоу НТВ «Поедем, поедим» угостил жителей Уфы пловом Фото: ufacity.info

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на площади перед «Уфа-Ареной» прошли съемки программы «Поедем, поедим». Перед началом хоккейного матча ведущий шоу Джон Уоррен угостил всех болельщиков пловом, который заранее приготовили с профессионалом кулинарного дела. В информационно-аналитическом отделе администрации Советского района сообщили, что за угощением выстроилась очередь. После перекуса все вместе отправились на хоккейный матч «Салават Юлаев» – «Автомобилист».

Как сообщало агентство «Башинформ», 28 ноября в Уфе пройдут съемки кулинарного шоу НТВ «Поедем, поедим!». В 12.00 на площади Салавата Юлаева вместе с финалистками конкурса красоты «Башкортостан гузэле» Джон будет готовить баурсак на рекорд. Принять участие в съемках может любой желающий. Программа, посвященная Уфе, выйдет в эфир на телеканале НТВ 26 января 2019 года в 13.05.

Теги: шоу, телевидение, НТВ, хоккей
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Туристы из Уфы попали в «ловушку» в Хайнане
Группа туристов из Уфы, вылетевших в китайский Хайнань на отдых с туроператором «Жемчужная река», попала в затруднительную ситуацию. Людей не заселили в
В деле осужденного за педофилию известного продюсера из Уфы появились новые подробности
Известного продюсера Евгения Мартыненко еще в 2017 году Советский районный суд признал виновным и приговорил к семи годам лишения свободы в исправительно
Уфимские застройщики рассказали, что будет на месте УЗЭМИК и «Конди»
Уфимские застройщики рассказали на пресс-завтраке издания «Коммерсант-Уфа», что будет на месте прекратившей производственную деятельность кондитерской ф
Уфимца, убившего беременную любовницу, суд приговорил к 15 годам лишения свободы
Верховный суд Башкирии 27 ноября вынес приговор в отношении 30-летнего уфимца по статье «убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть