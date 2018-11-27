Фото: Олег Яровиков





Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Доме республики 27 ноября врио главы Башкортостана Радий Хабиров провёл совещание по вопросам организации питания в образовательных учреждениях республики. В нём приняли участие члены правительства РБ, руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципальных образований, директора школ, заведующие детсадами, а также представители компаний, оказывающих услуги питания на аутсорсинговой основе.

«Очень важное направление нашей работы – это организация питания в детских дошкольных и школьных учреждениях. Я ездил по районам, в каждом из них очень разные истории. Например, в Дуванском районе – аварийная школа, поэтому директор договорился, что детишек будут кормить в столовой садика. Цена обеда – 21 рубль. Как формируется цена? У нас во многих сельских школах есть свои подсобные участки. За счёт этого, соответственно, идёт удешевление. Это один подход к организации питания, – сказал Радий Хабиров. – В других школах работают на основе аутсорсинга. По сути, обед, который ребёнок кушает в школе, формирует его здоровье. К сожалению, у нас есть и такие семьи, что нормальное питание в школе – это единственная возможность для детей поесть горячей еды. Поэтому детское питание – это очень чувствительная сфера, важнейшее направление нашей работы и внимания».

По итогам совещания были сформированы предложения по совершенствованию организации школьного питания, а также ряд поручений региональному правительству.