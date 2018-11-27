Фото: ИА «Башинформ» После пожара двое в реанимации, решается вопрос о переводе в ожоговый центр Уфы - Минздрав Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Минздрав Башкирии сообщил новые подробности о состоянии пострадавших в результате пожара на заводе в Стерлитамаке, произошедшего во вторник, 27 октября.

Ранее говорилось об одном тяжелом пациенте, но, как оказалось, в реанимации сейчас находятся два человека. По мониторингу состояния здоровья завтра будет рассмотрен вопрос перевода одного из пострадавших в столичный ожоговый центр при Городской клинической больнице №18.

Состояние еще двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе ведомства.

В связи со сложившейся ситуацией в Стерлитамак выехал и.о. министра здравоохранения республики Рафаэль Яппаров. Он поинтересовался состоянием пациентов, тактикой лечения, узнал, есть ли всё необходимое для оказания им медицинской помощи.

По словам главного врача ГКБ №1 Азата Курбангалеева, на сегодня больница ни в чем не нуждается, лекарственные препараты в наличии имеются, есть запасы крови на случай необходимости переливания.