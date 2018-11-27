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В городах Башкирии ВИЧ распространяется быстрее, чем в сельской местности

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В городах Башкирии ВИЧ распространяется быстрее, чем в сельской местности Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Роспотребнадзор по Башкирии представил статистику ВИЧ-зараженных в регионе. На территории республики с момента регистрации первого случая (в 1987 году) и по настоящее время лабораторно выявлено 30 721 ВИЧ-инфицированных.

На сегодняшний день на учете состоят более 21 тысячи человек, из них мужчин — почти 13 тысяч, женщин – порядка 8 тысяч.

Около 12 тысяч ВИЧ-инфицированных проживают в городах, сельчан 6,8 тысяч человек, в учреждениях системы УФСИН России по РБ – 1 653 человека, лиц без определенного места жительства – свыше 800 человек.

Показатель заболеваемости по Башкирии составляет 54,2 на 100 тысяч населения. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года зарегистрировано снижение заболеваемости на 3,7% (с 56,3 до 54,2 на 100 тысяч населения).

Статистику подвели к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. В связи с этой датой ведомство организует горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Звонить можно с 10 до 16 часов по телефону: 8-800-700-90-30.

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции в республике проводится в 18 лабораториях, в том числе в трех ведомственных: ГУФСИН России по РБ, ГУП «Иммунопрепарат» и Всероссийском центре пластической хирургии глаза. Пять лабораторий расположены в Уфе: на базе Республиканского клинического онкологического диспансера, Республиканского кожно-венерологического диспансера, Республиканской станции переливания крови, Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова и Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Телефон доверия: (347) 250-04-72.

Теги: вич-инфекция
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