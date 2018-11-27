Радий Хабиров вручил жительницам Башкирии медали «Материнская слава»

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Уфе врио Главы Башкортостана Радий Хабиров наградил многодетных матерей медалью «Материнская слава». Республиканская награда вручается женщинам, которые воспитывают пятерых и более детей, уже на протяжении 20 лет. К медали прилагается денежная премия — около восьми тысяч рублей. Сегодня такая награда имеется у более чем семи тысяч жительниц Башкортостана.

Очередная церемония была приурочена к Дню матери, который отмечался в минувшее воскресенье. 44 женщины получили медали из рук руководителя региона в знак государственного и общественного признания их заслуг.

﻿«В нашей республике уже сложилась многовековая культура многодетных семей, — отметил Радий Хабиров. — У нас более 50 тысяч многодетных мам, они воспитывают в общей сложности более 160 тысяч детей. Это большая, огромная армия, которая решает и демографическую задачу, которая, как вы знаете, в последнее время стоит перед нами довольно остро. Хотел поблагодарить вас за ваш труд, за то, что вы есть, что воспитываете замечательных детишек, что дети растут в тепле, добре, хорошими людьми. За это вам низкий поклон и огромное спасибо! Мы приложим очень много сил для того, чтобы вам хорошо жилось. Серьёзное внимание будем уделять развитию социальной инфраструктуры, чтобы у нас было хорошее здравоохранение, качественное медицинское обслуживание, чтобы школы были хорошими, чтобы мы не учились в две смены, чтобы были хорошие педагоги, чтобы ваши детишки могли заниматься спортом, культурой. Чтобы у вас, когда рождается маленький ребёнок, была возможность выйти на ухоженную территорию, в красивый двор, чтобы были хорошие детские площадки и парки, где вы могли бы гулять. Обещаю вам, что мы будем стараться делать вашу жизнь чуточку легче. Мы — и я как руководитель, и всё руководство республики — приложим все наши силы для того, чтобы нормально работала экономика Башкортостана, чтобы ваши мужья и дети, когда вырастут, могли найти достойную, хорошо оплачиваемую работу, чтобы они никуда не уезжали в поисках лучшей жизни, чтобы лучшие сыны и дочери республики оставались здесь».