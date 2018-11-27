Фото: Ксения Калинина Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в пожаре на заводе в Стерлитамаке Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

По информации Министерства здравоохранения Башкирии, количество пострадавших в результате взрыва на заводе в Стерлитамаке увеличилось до четырех. Все они госпитализированы в больницу города.

Состояние трех пациентов оценивается как средней тяжести. Один человек, получивший ожоги, сейчас находится в тяжелом состоянии, уточнили в региональном Минздраве.

Как сообщал «Башинформ», сегодня утром в одном из цехов по причине пропуска из 20-кубовой емкости с изопентаном произошло возгорание продукта. Обстоятельства ЧП выясняются, на месте работают экстренные службы.