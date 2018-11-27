Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.50 ↑

EUR 75.56 ↓

27 ноября Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в пожаре на заводе в Стерлитамаке

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших в пожаре на заводе в Стерлитамаке Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

По информации Министерства здравоохранения Башкирии, количество пострадавших в результате взрыва на заводе в Стерлитамаке увеличилось до четырех. Все они госпитализированы в больницу города.

Состояние трех пациентов оценивается как средней тяжести. Один человек, получивший ожоги, сейчас находится в тяжелом состоянии, уточнили в региональном Минздраве.

Как сообщал «Башинформ», сегодня утром в одном из цехов по причине пропуска из 20-кубовой емкости с изопентаном произошло возгорание продукта. Обстоятельства ЧП выясняются, на месте работают экстренные службы.

Теги: пострадавшие при пожаре
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
На Башкирию надвигается циклон с метелью - МЧС
В Башкортостане ожидается ухудшение погодных условий из-за снегопада и усиления ветра до 18 м/с. Региональное МЧС вечером 26 ноября объявило штормовое пр
Радий Хабиров поручил оказать помощь детям, мать которых погибла в массовой аварии
В прошлый понедельник, 19 ноября, в Караидельском районе на 73 км трассы Бирск — Тастуба — Сатка произошло крупное ДТП, где погибли шесть человек, в том
Уфа получит 2,5 млрд рублей на строительство нового моста через Белую на южном выезде
Федеральное дорожное агентство выделит Башкирии 2,5 млрд рублей на строительство нового моста через Белую в створе улицы Воровского на южном выезде Уфы.
Уфа временно осталась без прокурора
Прокурор Уфы Владлен Михайленко в ноябре оставил занимаемую должность в связи с окончанием срока полномочий. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-с
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть