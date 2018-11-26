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На Башкирию надвигается циклон с метелью - МЧС

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

На Башкирию надвигается циклон с метелью - МЧС Фото: автор

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане ожидается ухудшение погодных условий из-за снегопада и усиления ветра до 18 м/с. Региональное МЧС вечером 26 ноября объявило штормовое предупреждение. Жители республики получили на свои телефоны специальные оповещения.

По данным Башгидромета,﻿ 27 ноября в отдельных районах республики ожидаются на дорогах снежные заносы и накат. По югу Башкирии прогнозируется сильный мокрый снег, гололёд, на отдельных участках дорог гололедица. Ухудшение видимости в явлениях 500-1000 метров. 28 и 29 ноября в регионе ожидается циклон с метелью, сильным снегом, по югу с дождем. С 29 по 30 ноября температура воздуха составит -18, -23 градуса.

При получении предупреждения о сильной метели следует плотно закрыть окна и двери. Убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Если сильный порывистый ветер застал пешехода на улице, нужно постараться укрыться в ближайшем здании, держаться в стороне от линий электропередачи, деревьев, легких построек и слабо укрепленных конструкций, а также не оставлять вблизи них автомобили.

«Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем. Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку», — рекомендовали в МЧС.

При чрезвычайных ситуациях, обрывах линий электропередачи, возникновении перебоев спасатели просят звонить по телефонам: с городского — 01, с мобильного — 101.

Теги: МЧС
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