Фото: сайт прокуратуры РБ Уфа временно осталась без прокурора Фото: сайт прокуратуры РБ

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ»/.

Прокурор Уфы Владлен Михайленко в ноябре оставил занимаемую должность в связи с окончанием срока полномочий. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, он продолжает работать в центральном аппарате прокуратуры РБ. Новый прокурор столицы республики будет назначен приказом Генерального прокурора России.

Как информировало агентство «Башинформ», Владлен Михайленко занимал должность прокурора Уфы с ноября 2013 года. Старший советник юстиции перешел на этот пост с должности прокурора Калининского района столицы, на которую был назначен в 2012 году. Владлен Викторович Михайленко родился в 1974 году в Ульяновской области. В 1996 окончил Ульяновский филиал МГУ. В 1995 — 2007 годах служил в органах прокуратуры Ульяновской области и Чеченской Республики. В 2007 году стал заместителем Башкирского природоохранного межрайонного прокурора, затем прокурором Нефтекамска.