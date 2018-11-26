Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.66

EUR 74.93

26 ноября Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфа временно осталась без прокурора

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт прокуратуры РБ

Уфа временно осталась без прокурора Фото: сайт прокуратуры РБ

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ»/.

Прокурор Уфы Владлен Михайленко в ноябре оставил занимаемую должность в связи с окончанием срока полномочий. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, он продолжает работать в центральном аппарате прокуратуры РБ. Новый прокурор столицы республики будет назначен приказом Генерального прокурора России.

Как информировало агентство «Башинформ», Владлен Михайленко занимал должность прокурора Уфы с ноября 2013 года. Старший советник юстиции перешел на этот пост с должности прокурора Калининского района столицы, на которую был назначен в 2012 году. Владлен Викторович Михайленко родился в 1974 году в Ульяновской области. В 1996 окончил Ульяновский филиал МГУ. В 1995 — 2007 годах служил в органах прокуратуры Ульяновской области и Чеченской Республики. В 2007 году стал заместителем Башкирского природоохранного межрайонного прокурора, затем прокурором Нефтекамска.

Теги: кадры, прокуратура
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии при столкновении с пассажирским автобусом погибло несколько лошадей
ДТП с участием пассажирского автобуса «НефАЗ» произошло 24 ноября в деревне Сарышево Мелеузовского района. Автобус, следовавший по маршруту «Мелеуз - Сыр
Радий Хабиров поручил оказать помощь детям, мать которых погибла в массовой аварии
В прошлый понедельник, 19 ноября, в Караидельском районе на 73 км трассы Бирск — Тастуба — Сатка произошло крупное ДТП, где погибли шесть человек, в том
В Башкирии волонтеры нашли пропавшего 10-летнего мальчика
В Иглинском районе Башкирии пропал 10-летний мальчик. Его не видели с 16.30 часов 24 ноября, при нем не было телефона. Информация о пропавшем ребенке и н
Уфа получит 2,5 млрд рублей на строительство нового моста через Белую на южном выезде
Федеральное дорожное агентство выделит Башкирии 2,5 млрд рублей на строительство нового моста через Белую в створе улицы Воровского на южном выезде Уфы.
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть