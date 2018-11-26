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Озвучены трассы Башкирии, где происходит больше всего аварий

ОБЩЕСТВО
Фото: ГИБДД по РБ

Озвучены трассы Башкирии, где происходит больше всего аварий Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Больше всего аварий происходит на трассах «Уфа — Оренбург» — 147 и М5 «Урал» «Самара — Уфа — Челябинск» — 124. Эти данные были озвучены на инструкторско-методическом сборе по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

«За девять месяцев текущего года смертность от дорожно-транспортных происшествий выросла. Согласно данным Башстата, на дорогах погибло 325 человек, — привела информацию заместитель министра здравоохранения РБ Юлия Кофанова. — Около 60% погибших в ДТП — это лица трудоспособного возраста. В то же время, количество погибших детей в возрасте до 17 лет сократилось в два раза».

По словам замминистра, порядка 80% пострадавших погибло на месте ДТП. Это случаи тяжелых сочетанных травм и травм, несовместимых с жизнью. Большинство пострадавших при ДТП были доставлены в медучреждения в пределах «золотого часа». Пострадавшие с тяжелыми травмами были госпитализированы в близлежащие травмоцентры.

В структуре травматизма выросла тяжесть повреждений и увеличилась доля сочетанных и множественных травм, что обуславливает высокую летальность и инвалидизацию.

«В республике, как и по России в целом, сформирована трехуровневая система травмоцентров. У нас функционируют 67 травмоцентров различных уровней. Для оказания медицинской помощи пострадавшим в медицинских организациях развернуто 3700 профильных коек. С 2016 года развивается система поэтапной реабилитации на базах травмоцентров 1 и 2 уровней», — пояснила Юлия Кофанова.

В республике 307 круглосуточно работающих бригад скорой медпомощи. Этого достаточно для оказания помощи пострадавшим в ДТП. Но, как отметила замминистра, остается актуальным вопрос оказания первой помощи пострадавшим при ДТП лицами первого контакта — сотрудниками МЧС, ГИБДД, службой спасения, окружающими людьми и самими пострадавшими в порядке взаимопомощи.

Теги: ДТП, скорая помощь
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