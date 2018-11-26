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26 ноября Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поручил оказать помощь детям, мать которых погибла в массовой аварии

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В прошлый понедельник, 19 ноября, в Караидельском районе на 73 км трассы Бирск — Тастуба — Сатка произошло крупное ДТП, где погибли шесть человек, в том числе женщина, воспитывавшая двух несовершеннолетних детей. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве Башкортостана доложил председатель регионального Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

«У погибшей женщины остались 5-летний сын и 11-летняя дочь. Отец детей умер в августе текущего года, то есть они остались круглыми сиротами. В этой связи нами внесено в правительство республики предложение по оказанию им финансовой помощи», — пояснил Фарит Гумеров.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил взять под контроль эту ситуацию.

«Прошу оказать содействие и сделать это оперативно», — подчеркнул руководитель республики.

Также он поинтересовался дальнейшей судьбой детей.

Фарит Гумеров ответил, что их будущим опекуном будет сестра их отца.

«Условия позволяют взять к себе детей. Они будут проживать в селе Магинск Караидельского района», — уточнил председатель Госкомитета РБ по ЧС.

Говоря о чрезвычайных ситуациях, произошедших в республике на прошлой неделе, Фарит Гумеров привел следующие данные.

Зарегистрировано 86 пожаров, в которых погибло три человека: в Караидельском, Туймазинском районах и в Уфе. Травмировано трое. Спасено 32 человека.

Поступило 10 сообщений об угрозе террористического акта. Взрывные устройства не обнаружены.

На водных объектах зарегистрировано одно происшествие. 22 ноября на водохранилище возле деревни Аскарово Куюргазнского района во время рыбалки провалился под лед легковой автомобиль. Погибших нет. Машина извлечена из воды.

«Это уже второе происшествие с начала подледной рыбалки, первое закончилось гибелью рыбака, — отметил Фарит Гумеров. — Призываем любителей рыбалки соблюдать меры предосторожности и не выходить на тонкий лед».

Зарегистрировано одно падение с высоты в Республиканской детской клинической больнице. С пятого этажа упала 11-летняя девочка. Она в реанимации.

Произошло 70 дорожно-транспортных происшествий.

21 ноября введен карантин в селе Копей-Кубово Буздякского района в связи с выявлением очага бешенства у животных.

Теги: глава Башкирии, оперативное совещание
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