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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Михаил Киреев назначен и.о. заместителя премьер-министра Правительства РБ - министра ЖКХ

ПОЛИТИКА

УФА, 26 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Правительства Башкортостана — министра жилищно-коммунального хозяйства назначен Михаил Киреев. Кадровое объявление на оперативном совещании сделал врио Главы региона Радий Хабиров.

«Мы договорились перегруппировать распределение полномочий, в связи с тем, что впереди нас ждет переход на территориальную организацию сбора твердых коммунальных отходов. Это серьезный вызов в организационном, в социальном планах. Вам необходимо будет скоординировать эту работу, — обратился руководитель республики к Михаилу Кирееву. — В ваше ведение попадает Министерство природопользовании и экологии. Вместе отрабатывайте этот вопрос, ряд вопросов предстоит отработать с Госкомитетом РБ по тарифам. Прошу нас не подвести в части предстоящих вызовов».

В настоящее время в Башкортостане работает специальная межведомственная комиссия﻿ с целью пересмотреть и детально проработать нормативы по накоплению ТКО, привести нормативы и тарифы к уровню, приемлемому для жителей и региональных операторов. В ее состав входят специалисты профильных министерств и ведомств, представители региональных операторов, муниципалитетов, общественных организаций, включая Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ.

«В обществе возникла напряженность. Жители не понимают, из каких нормативов будут формироваться тарифы для горожан и сельчан, а суммы, по их мнению, достаточно высокие», — говорил ранее и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Киреев.

Теги: назначения, ЖКХ, ТКО
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