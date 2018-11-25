В День матери Радий Хабиров призвал вспомнить своих мам

УФА, 25 ноя 2018. /ИА «Башинформ»/.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях поздравил женщин с Днем матери, который сегодня отмечается в России.

Он написал пост, сопроводив его портретом своей матери и хэштегом #вспомнитемаму:

«Даже уходя, они навсегда остаются в наших сердцах… Я смотрю на эту фотографию и снова ощущаю себя сыном, ребенком, и на душе становится тепло… С днем матери! И давайте помнить, что мамы часто получают меньше заботы, чем это необходимо; как в семьях, так и от государства…».