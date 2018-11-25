Фото: Олег Яровиков МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий.

По прогнозу Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 20.00 часов 25 ноября до 20.00 часов 26 ноября на территории Республики Башкортостан ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует: при усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.