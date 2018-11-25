Фото: Ксения Калинина В Башкирии на трассе М5 введено временное ограничение движения для большегрузов Фото: Ксения Калинина

УФА, 25 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

25 ноября в 12.30 введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств. Оно касается участка км 1548+651 – км 1780+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск.

Ограничение ввело ФКУ Управдор «Приуралье». Причина — неблагоприятные погодные условия — сильный снег, гололедица от наката на территории Челябинской области.

Ориентировочное время окончания ограничения движения — 17.00 часов 25 ноября. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

В течение минувшей ночи на трассе отмечались затруднения движения. По сообщению МЧС по РБ, в настоящее время на территории Республики Башкортостан заторов нет. Проезд обеспечен.

Ситуация с введением временного ограничения движения для большегрузных транспортных средств на ФАД М-5 «Урал» на территории Челябинской области находятся на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Оперативная группа ФГКУ «22 отряд ФПС по РБ» ведет мониторинг проходимости транспортных средств и оценивает обстановку на приграничной территории с Челябинской областью в Иглинском районе. Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан организовано взаимодействие с УГИБДД МВД по РБ, ФКУ Упрдор «Приуралье».

Проводится информирование населения посредством вывода информационных материалов на терминальные комплексы общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения, проводится информирование дальнобойщиков по КВ радиостанции.