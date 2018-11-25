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В Уфе в связи с падением детей в открытые колодцы состоялся рейд по осмотру люков

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Фото: автор

УФА, 25 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в Уфе состоялся рейд по осмотру люков. В связи с двумя произошедшими за последние два дня случаями падения детей в открытые колодцы предприятия МУП Уфаводоканал и БашРТС предприняли дополнительные меры.

«В городе насчитывается 76 тыс водопроводно-канализационных колодцев, из них на балансе МУП Уфаводоканал 55 тыс колодцев. У нас существует обход как находящихся на нашем балансе, так и не находящихся на нашем балансе колодцев. В связи с выпадением снега в зимний период у нас производится углубленный обход, — прокомментировал заместитель технического директора по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения Михаил Зеленковский. — При работе техники во время очистки дворов может происходить сдвигание крышек, нарушение целостности прилегания крышки колодца. По итогам обхода предпринимаются экстренные меры по устранению недостатков, которые были выявлены».

По словам специалиста, плановый обход происходит один раз в две недели. На предприятии существует служба обхода, в которую входят 52 человека. Сегодня в выходной день задействовано 13 бригад — около 80 человек и 16 единиц техники, которые занимаются эксплуатацией и ремонтом сетей. Мастер Светлана Горбатенко провела инструктаж для сотрудников. Специалисты МУП Уфаводоканал выехали по нескольким маршрутам.

В отопительный сезон обходы с осмотром раз в неделю без спуска в тепловую камеру и раз в месяц со спуском проводятся и на БашРТС. По словам специалистов, приходится сталкиваться с разными ситуациями — иногда люки оказываются сдвинуты, иногда их просто воруют. Тогда вокруг них ставится ограждение и вызываются правоохранительные органы.

«В связи с падением вчера ребенка в тепловую камеру нами сегодня внепланово организован осмотр тепловых сетей, выведен весь персонал. На балансе БашРТС находится порядка 4,5 тыс камер — это примерно 12 тыс люков», — говорит начальник Центрального района тепловых сетей по БашРТС Азат Фахретдинов.

После проведения инструктажа весь персонал по трем районам отправился на обходы-осмотры по 25-й магистрали по проспекту Октября и 30-й магистрали по улице Российской.

Теги: рейд, Уфаводоканал, БашРТС
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