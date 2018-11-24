Фото: ИА «Башинформ» Уфа вошла в список популярных направлений новогодних путешествий Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Спрос на российские направления в предстоящие новогодние праздники в этом году вырос на 9%, на зарубежные — на 5,5%. Такие выводы сделали аналитики сервиса Туту.ру, изучив бронь билетов с 25 декабря по 8 января. В общей сложности путешествовать в новогодние праздники россияне стали больше на 7,5%.

В список самых популярных направлений вошли Сочи, Симферополь, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Минеральные Воды, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Из зарубежных направлений чаще всего выбирают Прагу, Ереван и Кишинев.