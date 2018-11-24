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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: «Своровать деньги на нацпроекты мы не дадим. В этом мне нужна ваша помощь»

ПОЛИТИКА
Фото: glavarb.ru

Радий Хабиров: «Своровать деньги на нацпроекты мы не дадим. В этом мне нужна ваша помощь» Фото: glavarb.ru

УФА, 24 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров вместе с другими губернаторами регионов России принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета в Ялте, которое провел президент Владимир Путин.

В рамках неформального диалога рассматривались задачи, поставленные перед субъектами федерации о определенные Указом Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах до 2024 года.

«Национальные проекты Президента России до 2024. Как мне с этим достучаться и донести для нас всех (включая и четверых моих детей)? Их значения пока не знают, но твердо уверен — это именно тот шанс сделать шаг вперед, шанс на прорыв для всей страны, — отметил в своем сообщении в социальных сетях Радий Хабиров. — 28 триллионов рублей на 6 лет для людей дает государство, чтобы наши жители почувствовали воочию улучшение их жизни: зарплаты, пособия, качественное здравоохранение и образование, культура, спорт, чистая природная среда и все, что нас волнует всех. При этом для меня это шанс оправдать надежды всех тех, кто, может быть, и не представлял себе о моем существовании, но потом сказавший бы: «Да, это было круто»... При этом своровать эти деньги мы не дадим. И в этом мне нужна будет ваша помощь».

Напомним, после инаугурации 7 мая 2018 года Владимир Путин подписал указ, в котором поставил несколько задач, которых надо достигнуть по достижению 2024 года: снижение смертности, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, повышение качества питьевой воды, переселение редких видов животных, снижение смертности в ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, рост производительности, обеспечение присутствия России в числе пяти ведущих стран мира в сфере науки, увеличение затрат на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, создание национального молодежного симфонического оркестра, упрощение налоговой отчетности для малого бизнеса, упрощение доступа к льготному финансированию, завершение формирования в рамках ЕАЭС общих рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов и др.

Теги: Радий Хабиров, врио Главы Башкирии, заседание Госсовета, Ялта, Владимир Путин
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