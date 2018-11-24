Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.66

EUR 74.93

25 ноября Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башкирия закупит почти 200 автомобилей скорой медицинской помощи

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Башкирия закупит почти 200 автомобилей скорой медицинской помощи Фото: автор

УФА, 24 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 23 ноября состоялся инструкторско-методический сбор, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. Мероприятие прошло под руководством и.о. заместителя премьер-министра правительства РБ Артура Ахметханова. Участники сбора – представители региональных МЧС, ГИБДД, госкомитетов по ЧС и по транспорту и дорожному хозяйству, министерств здравоохранения и образования, администрации города — проанализировали причины ДТП, которые случаются на дорогах республики, обсудили аспекты экстренной и первой медпомощи при автоавариях, особенности дорожного движения в зимний период.

В пресс-службе правительства РБ сообщили, что за 9 месяцев текущего года смертность от ДТП выросла. По данным Башстата, на дорогах погибли 325 человек. Самыми аварийными трассами стали Уфа–Оренбург – 147 и М-5 «Урал», «Самара-Уфа-Челябинск» — 124. Около 60% погибших – это лица трудоспособного возраста. Между тем, количество погибших детей в возрасте до 17 лет сократилось в два раза.

«Порядка 80% пострадавших погибли на месте ДТП. Это случаи тяжелых сочетанных травм и травм, несовместимых с жизнью. Большинство пострадавших при ДТП были доставлены в медорганизации в пределах «золотого часа». Пострадавшие с тяжелыми травмами были госпитализированы по принципу близлежащих травмоцентров», — проинформировали в пресс-службе регионального минздрава.

По данным ведомства, в Башкирии круглосуточно работает 307 бригад скорой медпомощи. По нормативам их хватает для оказания помощи пострадавшим в ДТП. Отмечается, что в 2018 году республика за счет средств федерального бюджета получит 25 автомобилей, еще 172 будет приобретено за счет средств республиканского бюджета.

О самых частых причинах смертельных ДТП, и о том, как их избежать, читайте в спецпроекте агентства «Башинформ».

Теги: ДТП, профилактика, скорая помощь
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе еще один пятилетний мальчик упал в колодец
В Уфе зарегистрирован второй случай падения ребенка в колодец. 24 ноября около 17:15 во дворе дома по улице Первомайской, 43 пятилетний мальчик, гуляя с
Появилось видео спасения 5-летнего мальчика, упавшего в колодец в Уфе
В сети очевидцы происшествия опубликовали видео спасения пятилетнего мальчика, провалившегося в колодец во время прогулки с матерью. Несчастный случай пр
В Башкирии гаишники устроили погоню за 17-летним водителем «Лексуса»
Погоня началась 22 ноября после того, как жительница Бирска сообщила, что несовершеннолетний сын друга семьи без разрешения взял ее автомашину «Лексус R
В Башкирии при столкновении с пассажирским автобусом погибло несколько лошадей
ДТП с участием пассажирского автобуса «НефАЗ» произошло 24 ноября в деревне Сарышево Мелеузовского района. Автобус, следовавший по маршруту «Мелеуз - Сыр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть