Фото: автор Башкирия закупит почти 200 автомобилей скорой медицинской помощи Фото: автор

УФА, 24 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 23 ноября состоялся инструкторско-методический сбор, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. Мероприятие прошло под руководством и.о. заместителя премьер-министра правительства РБ Артура Ахметханова. Участники сбора – представители региональных МЧС, ГИБДД, госкомитетов по ЧС и по транспорту и дорожному хозяйству, министерств здравоохранения и образования, администрации города — проанализировали причины ДТП, которые случаются на дорогах республики, обсудили аспекты экстренной и первой медпомощи при автоавариях, особенности дорожного движения в зимний период.

В пресс-службе правительства РБ сообщили, что за 9 месяцев текущего года смертность от ДТП выросла. По данным Башстата, на дорогах погибли 325 человек. Самыми аварийными трассами стали Уфа–Оренбург – 147 и М-5 «Урал», «Самара-Уфа-Челябинск» — 124. Около 60% погибших – это лица трудоспособного возраста. Между тем, количество погибших детей в возрасте до 17 лет сократилось в два раза.

«Порядка 80% пострадавших погибли на месте ДТП. Это случаи тяжелых сочетанных травм и травм, несовместимых с жизнью. Большинство пострадавших при ДТП были доставлены в медорганизации в пределах «золотого часа». Пострадавшие с тяжелыми травмами были госпитализированы по принципу близлежащих травмоцентров», — проинформировали в пресс-службе регионального минздрава.

По данным ведомства, в Башкирии круглосуточно работает 307 бригад скорой медпомощи. По нормативам их хватает для оказания помощи пострадавшим в ДТП. Отмечается, что в 2018 году республика за счет средств федерального бюджета получит 25 автомобилей, еще 172 будет приобретено за счет средств республиканского бюджета.

О самых частых причинах смертельных ДТП, и о том, как их избежать, читайте в спецпроекте агентства «Башинформ».