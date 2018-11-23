Супруга Радия Хабирова ознакомилась с работой Народного университета третьего возраста

Фото: facebook.com/akhmadinurov | Видео: facebook.com/akhmadinurov





Фото: facebook.com/akhmadinurov

УФА, 23 ноя 2018. /ИА «Башинформ»/.

Супруга врио главы Башкортостана Каринэ Хабирова посетила Доходный дом Густава Нагеля. Первая леди республики приняла участие в заседании Попечительского совета благотворительного фонда «Особенные дети», а также ознакомилась с деятельностью Народного университета третьего возраста.

По информации﻿ телеканала «Вся Уфа», участники заседания рассмотрели вопрос реализации пилотного проекта по ранней помощи и абилитации детей. Планируется, что он будет запущен в следующем году в Уфе и в трех районах Башкирии. Был утвержден план новогоднего благотворительного аукциона картин и личных вещей известных спортсменов и политиков. Каринэ Хабирова также планирует выставить свою работу для продажи.

Слушатели Народного университета третьего возраста продемонстрировали Каринэ Хабировой свои таланты, научили искусству живописи на «воде» по методике «ЭБРУ», а также пригласили в свою фотостудию «Связь поколений» на фотосессию вместе с детьми. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Рустем Ахмадинуров. Также первой леди показали компьютерный класс и социальную библиотеку Народного университета.