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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Супруга Радия Хабирова ознакомилась с работой Народного университета третьего возраста

ОБЩЕСТВО
Фото: facebook.com/akhmadinurov | Видео: facebook.com/akhmadinurov

Фото: facebook.com/akhmadinurov

УФА, 23 ноя 2018. /ИА «Башинформ»/.

Супруга врио главы Башкортостана Каринэ Хабирова посетила Доходный дом Густава Нагеля. Первая леди республики приняла участие в заседании Попечительского совета благотворительного фонда «Особенные дети», а также ознакомилась с деятельностью Народного университета третьего возраста.

По информации﻿ телеканала «Вся Уфа», участники заседания рассмотрели вопрос реализации пилотного проекта по ранней помощи и абилитации детей. Планируется, что он будет запущен в следующем году в Уфе и в трех районах Башкирии. Был утвержден план новогоднего благотворительного аукциона картин и личных вещей известных спортсменов и политиков. Каринэ Хабирова также планирует выставить свою работу для продажи.

Слушатели Народного университета третьего возраста продемонстрировали Каринэ Хабировой свои таланты, научили искусству живописи на «воде» по методике «ЭБРУ», а также пригласили в свою фотостудию «Связь поколений» на фотосессию вместе с детьми. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Рустем Ахмадинуров. Также первой леди показали компьютерный класс и социальную библиотеку Народного университета.

Теги: Каринэ Хабирова, народный университет третьего возраста
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