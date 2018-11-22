Фото: ИА «Башинформ» «Заморозка» накопительной части пенсии продлена до 2021 года Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Депутаты Госдумы приняли закон о продлении заморозки накопительной части пенсии россиян до 2021 года, сообщает ТАСС.

В частности, устанавливается обязанность Пенсионного фонда РФ «учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии». Сейчас такое правило установлено в отношении периода 2014-2020 годов.

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании, реализация закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР в 2021 году на 609,1 млрд рублей.

Ранее о продлении заморозки накопительной части пенсии и на 2021 год заявил глава Минтруда Максим Топилин.

По его словам, мораторий на формирование средств пенсионных накоплений, действующий с 2014 года, сэкономил российскому бюджету порядка 2 трлн рублей. В декабре прошлого года был подписан закон о продлении заморозки до 2020 года.