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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

«Заморозка» накопительной части пенсии продлена до 2021 года

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

«Заморозка» накопительной части пенсии продлена до 2021 года Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Депутаты Госдумы приняли закон о продлении заморозки накопительной части пенсии россиян до 2021 года, сообщает ТАСС.

В частности, устанавливается обязанность Пенсионного фонда РФ «учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии». Сейчас такое правило установлено в отношении периода 2014-2020 годов.

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании, реализация закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР в 2021 году на 609,1 млрд рублей.

Ранее о продлении заморозки накопительной части пенсии и на 2021 год заявил глава Минтруда Максим Топилин.

По его словам, мораторий на формирование средств пенсионных накоплений, действующий с 2014 года, сэкономил российскому бюджету порядка 2 трлн рублей. В декабре прошлого года был подписан закон о продлении заморозки до 2020 года.

Теги: накопительная часть пенсии, заморозка
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