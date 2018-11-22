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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Госсобрании Башкирии количество депутатов на оплачиваемых должностях выросло до 23-х

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Госсобрании Башкирии количество депутатов на оплачиваемых должностях выросло до 23-х Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 ноя 2018. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня на пленарном заседании Госсобрания Башкирии Римма Утяшева была утверждена на должность заместителя председателя комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

Агентству «Башинформ» в пресс-службе республиканского парламента пояснили, что должность второго заместителя председателя социального комитета была вакантной. Количество депутатов, работающих на постоянной основе, то есть получающих зарплату, теперь составляет 23 человека

В состав комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации была включена Галина Ишмухаметова.

Напомним, Римма Утяшева и Галина Ишмухаметова стали депутатами Госсобрания Башкирии в результате передачи мандатов Ирека Ялалова и Ильдара Нафикова.

Согласно структуре республиканского парламента, председатели и заместители председателя Комитета осуществляют полномочия на профессиональной постоянной основе. Остальные депутаты работают на непостоянной основе безвозмездно.

Теги: Госсобрание Башкирии
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