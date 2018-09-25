Соцсети: кто из башкирских чиновников сам ведет свои аккаунты

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В последние годы социальные сети прочно вошли в жизнь всех современных людей. Один за другим появляются аккаунты в фейсбуке, инстаграме, вконтакте и других мессенджерах и у чиновников.

Свои аккаунты есть у депутатов Госдумы Зугуры Рахматуллиной, Зарифа Байгускарова, Павла Качкаева, Рафаэля Марданшина, депутатов Госсобрания Эльвиры Аиткуловой, Руфины Шагаповой, министров Ленары Ивановой, Сергея Новикова, начальника Управления ГИБДД по РБ Динара Гильмутдинова, председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Ольги Панчихиной, члена Общественной палаты Лиды Исаргаковой.

Не все государственные деятели активны в социальных сетях, несмотря на наличие аккаунта. Кто-то активно общается с пользователями интернета, кто-то поручает ведение своих страниц помощникам.

Активные пользователи соцсетей рассказали «Башинформу», зачем они выходят в сеть.

«Я завела аккаунты в 2016 году, и очень сожалею о том, что не сделала этого раньше. Соцсети — это помощник, просветитель в некоторых вопросах, советчик, хранитель важной информации и памятных событий твоей жизни, оперативный вид связи с друзьями одновременно, — говорит депутат Госдумы Зугура Рахматуллина. — А для депутата аккаунты — это открытость, общение, возможность популярно и доступно рассказывать о своей конкретной работе и в Госдуме, и со своими избирателями в регионе, информировать о принимаемых законах, разъяснять некорректные комментарии под моими постами и зачастую вводящие друзей в заблуждения, оперативно решать вопросы и проблемы избирателей, даже делиться своим литературным творчеством».

Действительно, Зугура Рахматуллина активно делится информацией о своей работе, творчестве и фотографиями, комментирует посты других людей и отвечает на комментарии под своими.

«Благодаря аккаунтам я всегда в курсе событий в республике — социально-экономических, культурных. А как здорово поздравить друзей, знакомых, известных людей с Днем рождения или с приятными событиями в их жизни и, конечно, получать приятные вести от них. Достаточно спокойно и по-философски отношусь к комментариям: они разные, как и все мы, люди, и у каждого своя истина. И самое главное: все равно доброты и красоты в комментариях больше, чем зла и безобразного!», — говорит депутат. Зугура Рахматуллина подчеркнула, что всегда свои страницы заполняет сама и к каждому слову относится очень внимательно.

«Неосторожное слово, некорректный комментарий, непроверенная информация — что «воробей»: улетит в киберпространство и точно не поймаешь!» — считает депутат.

Два года назад министр труда, семьи и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, которая много лет ведет страничку в социальных сетях, говорила в СМИ: «Я пишу все сама, не привлекая помощников. Считаю, что это очень важно в нашей работе иметь обратную связь с людьми. Аккаунт вконтакте — у меня больше для приема жалоб, а в фейсбуке — для выхода мысли, когда нужно понять отношение к своим идеям определенного срезу общества. Когда же мне приходят в личные сообщения жалобы, я их официально перенаправляю в работу, ни одно обращение не остается без ответа». Как сообщила Ленара Иванова агентству «Башинформ», ее позиция с тех пор не изменилась.

Глава Госкомитета по предпринимательству и туризму РБ Вячеслав Гилязитдинов ведет свой аккаунт в фейсбуке сам.

«Иногда ругают, иногда читаю конструктивные предложения, — признается он. — Но главное, ощущаю нерв текущей жизни. Особенно интересно иметь в друзьях активных участников, зачастую лидеров общественного мнения, а значит, фактически иметь обратную связь. Считаю для себя, для своей работы это очень полезным».

Принципов открытого взаимнополезного общения придерживается и депутат Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова.

«Соцсети — это прежде всего инструмент обратной связи, поэтому больше года назад я открыла аккаунт в инстаграм и недавно начала вести страницы вконтакте и фейсбуке. В ежедневном ритме не получается выкладывать посты, но стараюсь регулярно. В работе помогает и получение личных сообщений по разным вопросам, и ссылки на статьи в СМИ, которые размещены в соцсетях», — отметила депутат.