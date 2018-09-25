Фото: Олег Яровиков Жители Башкирии смогут бесплатно проверить сердце на сердечно-сосудистые заболевания Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии 27 и 28 сентября пройдет акция, посвященная Всемирному Дню сердца. В указанные дни всех желающих ждут в амбулаторно-поликлинических подразделениях и Центрах здоровья на диагностику важных показателей с проведением скрининга сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе измерением давления, роста, веса, анкетированием на выявление факторов риска развития ССЗ и выдачей рекомендаций по здоровому образу жизни.

В рамках профилактической акции в Уфе, Стерлитамаке, Кумертау, Бирске, Нефтекамске, Сибае, Белорецке, Октябрьском будут работать передвижные модули «Центр здоровья». В них также можно будет проверить состояние своего здоровья.

В медучреждениях будут открыты «Школы здоровья», пройдет акция «Прогулка с кардиологом». Кроме этого, в четверг, 27 сентября в уфимском парке культуры и отдыха им. Аксакова состоится «Кардиокросс» с участием кардиологов, руководителей и сотрудников медицинских организаций, с привлечением образовательных, промышленных, социальных и государственных учреждений.

Акцию проводит Республиканский кардиологический центр при поддержке Минздрава РБ.

Отметим, в Башкирии на протяжении последних пяти лет наблюдается положительный тренд снижения смертности от болезней системы кровообращения (БСК). Вместе с тем, Указом Президента РФ определена стратегическая цель — добиться достижения целевого индикатора снижения смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс населения (в настоящее время данный показатель — 535 на 100 тыс населения).

По мнению врачей, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если держать под контролем основные факторы риска развития этих заболеваний: повышенное артериальное давление, повышенный уровень общего холестерина крови и его фракций, табакокурение, недостаточное потребление овощей и фруктов, избыточный вес, чрезмерное потребление алкоголя, малоподвижный образ жизни, стрессы.