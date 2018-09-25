Погода в Башкирии на 26 сентября: дожди, сильный ветер и значительное похолодание
Погода в Башкирии на 26 сентября: дожди, сильный ветер и значительное похолодание Фото: автор
УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Синоптики Башгидрометцентра заявляют, что начиная со среды, 26 сентября, погода в республике начнет постепенно ухудшаться. Короткое нынешнее «бабье» лето сменит осеннее ненастье.
«Территория региона окажется в циркуляции обширного северного циклона. Ожидаются дожди разной интенсивности — от небольших до умеренных. Порывы ветра временами будут достигать критериев сильного», — информируют специалисты.
Температура воздуха ночью составит +8,+13, в горных районах до +3 градусов, днем будет +14,+19 градусов.