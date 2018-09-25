Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.15 ↓

EUR 77.68 ↑

25 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Погода в Башкирии на 26 сентября: дожди, сильный ветер и значительное похолодание

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Погода в Башкирии на 26 сентября: дожди, сильный ветер и значительное похолодание Фото: автор

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Синоптики Башгидрометцентра заявляют, что начиная со среды, 26 сентября, погода в республике начнет постепенно ухудшаться. Короткое нынешнее «бабье» лето сменит осеннее ненастье.

«Территория региона окажется в циркуляции обширного северного циклона. Ожидаются дожди разной интенсивности — от небольших до умеренных. Порывы ветра временами будут достигать критериев сильного», — информируют специалисты.

Температура воздуха ночью составит +8,+13, в горных районах до +3 градусов, днем будет +14,+19 градусов.

Теги: погода, Башгидромет
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Во время матча на льду умер хоккеист из Уфы
Трагедия произошла 21 сентября в Москве. Во время хоккейного матча умер 49-летний игрок из Уфы. Об этом пишет «Московский комсомолец». Издание сообщает,
Из Башкирии уходит бабье лето: начинаются осенние дожди и снег
Короткое бабье лето уходит из Башкирии. 25 сентября - последний теплый день на этой неделе. Во вторник воздух прогреется до 23 градусов, осадков не ожи
Минтруд Башкирии напомнил, как будем отдыхать в октябре 2018 года
11 октября жители Башкирии будут отмечать День Республики. В этот день 28 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Баш
На этой неделе в Башкирии ожидается ненастная дождливая погода
На текущей неделе на территории Башкортостана прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха до значений ниже среднемноголетних. По информации
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть