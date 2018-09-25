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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Рустэм Хамитов встретился с делегацией вьетнамской провинции Бариа-Вунгтау

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов встретился с делегацией вьетнамской провинции Бариа-Вунгтау Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

25 сентября в Доме Правительства республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с делегацией провинции Бариа-Вунгтау (Социалистическая Республика Вьетнам), которую возглавляет член Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, председатель Народного совета провинции Нгуен Хонг Линь. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в промышленной, торгово-экономической, научной и культурной сферах.

– Cотрудничество между нашими регионами становится всё более тесным и регулярным, – сказал Рустэм Хамитов. – Сегодня мы тесно взаимодействуем в инвестиционной, научной, образовательной сферах.

Глава республики напомнил, что следующий, 2019 год объявлен перекрёстным годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России. В рамках программы перекрёстных годов запланирована широкая культурная программа. В частности, Башкортостан предлагает провести во Вьетнаме, в том числе в провинции Бариа-Вунгтау гастроли ансамбля народного танца имени Ф. Гаскарова.

Рустэм Хамитов призвал развивать торговлю и инвестиционное сотрудничество между Башкортостаном и Бариа-Вунгтау.

– Наша республика – один из ведущих центров российской нефтехимической промышленности, – сказал Глава Башкортостана. – Мы главным образом экспортируем во Вьетнам продукцию химической промышленности и нефтепродукты. При этом наша республика имеет развитое машиностроение. Мы готовы поставлять во Вьетнам автобусы, вертолёты, строительную технику, нефтегазовое оборудование. Можно рассмотреть возможность локализации производства части оборудования прямо в провинции Бариа-Вунгтау.
Рустэм Хамитов подчеркнул, что двум регионам нужно усилить работу в части создания совместных предприятий. Кроме того, важно работать в части гармонизации правовых вопросов, связанных с ведением бизнеса. Помочь соотечественникам организовать свою деятельность на территории республики могли бы представители вьетнамской диаспоры, проживающие в Башкортостане.

Нгуен Хонг Линь отметил, что руководство провинции Бариа-Вунгтау заинтересовано в сотрудничестве с Башкортостаном в нефтегазовой отрасли, в сферах машиностроения, транспорта, сельского хозяйства, туризма, культуры.

– Вьетнамская диаспора в Уфе, которая насчитывает 1,5 тысячи человек, и российская диаспора в Бариа-Вунгтау, которая насчитывает более 3 тысяч человек, – это хорошая возможность для развития двусторонних отношений, нашего сотрудничества во всех сферах, – сказал Нгуен Хонг Линь. – Нам бы хотелось, чтобы каждый год всё больше делегаций прибывало из Башкортостана в Бариа-Вунгтау и наоборот, чтобы развивались культурные и экономические связи, отношения между жителями двух регионов.

– Очень много направлений нашей деятельности. Будем трудиться. Вьетнам действительно очень близкая для нас страна, – подытожил Глава Башкортостана. – Уверен, что мы сможем и дальше укреплять наше сотрудничество. Нам надо активно работать.

Теги: Глава РБ, Вьетнам, международное сотрудничество
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