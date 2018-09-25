Фото: ИА «Башинформ» В России решили продлить программу льготной ипотеки для семей с детьми Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Действие программы льготных ипотечных кредитов для семей, в которых рождается второй или третий ребенок, продлят до 2024 года.

«Действие программы льготных ипотечных кредитов для семей продлят как минимум до конца 2024 года», — передает во вторник «ТАСС» сообщение секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

В конце 2017 года Президент Владимир Путин предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со ставкой 6% в случае рождения второго и третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В июне 2018 года Президент также поручил обеспечить шестипроцентную ставку по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми.