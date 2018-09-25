Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.15 ↓

EUR 77.68 ↑

25 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В России решили продлить программу льготной ипотеки для семей с детьми

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В России решили продлить программу льготной ипотеки для семей с детьми Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Действие программы льготных ипотечных кредитов для семей, в которых рождается второй или третий ребенок, продлят до 2024 года.

«Действие программы льготных ипотечных кредитов для семей продлят как минимум до конца 2024 года», — передает во вторник «ТАСС» сообщение секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

В конце 2017 года Президент Владимир Путин предложил запустить специальную программу по ипотеке для семей со ставкой 6% в случае рождения второго и третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В июне 2018 года Президент также поручил обеспечить шестипроцентную ставку по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми.

Теги: льготная ипотека, социальная поддержка семей с детьми
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Во время матча на льду умер хоккеист из Уфы
Трагедия произошла 21 сентября в Москве. Во время хоккейного матча умер 49-летний игрок из Уфы. Об этом пишет «Московский комсомолец». Издание сообщает,
Из Башкирии уходит бабье лето: начинаются осенние дожди и снег
Короткое бабье лето уходит из Башкирии. 25 сентября - последний теплый день на этой неделе. Во вторник воздух прогреется до 23 градусов, осадков не ожи
Минтруд Башкирии напомнил, как будем отдыхать в октябре 2018 года
11 октября жители Башкирии будут отмечать День Республики. В этот день 28 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Баш
На этой неделе в Башкирии ожидается ненастная дождливая погода
На текущей неделе на территории Башкортостана прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха до значений ниже среднемноголетних. По информации
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть