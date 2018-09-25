Фото: Ксения Калинина В Уфе начали подключать социальные объекты к отоплению Фото: Ксения Калинина

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В социальных объектах Уфы начали включать отопление. Специалисты уже приступили к подаче тепла в медицинские и детские учреждения.

«По данным на 25 сентября, согласно направленных в БашРТС заявок на включение отопления, подключено семь объектов. В их числе отделение новорождённых 17-й больницы, один детский сад, два корпуса РКБ им. Куватова, роддом №6, а также детский дом №2», — сообщила агентству «Башинформ» пресс-секретарь компании Татьяна Валиева.

По ее словам, досрочное подключение социальных объектов к отоплению практикуется достаточно часто. Подача тепла может осуществляться заранее по заявлению потребителя в адрес БашРТС, если есть техническая возможность.

Пресс-секретарь МУП «Уфимские инженерные сети» Анна Горюхина подтвердила информацию о досрочном подключении ряда социальных объектов города к теплоснабжению. Она отметила, что со вчерашнего дня отопление заработало на 14 объектах, которые обслуживает МУП УИС.

Официально отопительный сезон в Уфе начинается при достижении температуры воздуха ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд.