Юбилей Башкирии: что обещали жителям республики в Москве

Фото: Национальный архив РБ



Фото: Национальный архив РБ

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

Как отмечался 10-летний юбилей Башкирии в Москве и о чем беседовал Михаил Калинин с членами башкирской делегации. Об этом и многом другом рассказали в газете «Красная Башкирия» в марте 1929 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Девятнадцатого марта 1929 года в клубе имени Рыкова в Москве состоялось юбилейное торжественное заседание, в котором участвовали представители советских и общественных организаций, рабочие московских предприятий, члены башкирской делегации и студенты из Башкирии, информировала газета 22 марта того же года. В публикации уточняется, что на заседании «доклад о работе правительства Башкирии сделал член Башцика Гусев. С приветствиями выступали представители Татреспублики, московских рабочих, студенчества и горячо встреченный тубинский рабочий Байназаров». После торжественного заседания состоялся башкирский концерт.

На следующий день, 20 марта 1929 года юбилейную башкирскую делегацию в Москве принял руководитель верховного органа госвласти в стране — председатель ВЦИК Михаил Калинин. «Беседа по вопросам сельского хозяйства, промышленности и народного образования продолжалась час. Товарищ Калинин от имени ВЦИК обещал полную поддержку в строительстве советской Башкирии», — сообщает издание о деталях этой встречи.

Ранее, накануне юбилея республики, газета «Красная Башкирия» опубликовала специальные лозунги, приуроченные к 10-летию Башкирии. В них жителей республики, в частности, призывали «уметь достигать соглашения со средним крестьянином, не отказываясь от борьбы с кулаком» и напомнили, что «проведение агрикультурных мероприятий снижает сумму сельхозналога». Также в лозунгах отмечается, что «кооперирование крестьянских хозяйств — это путь деревни к социализму».

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.