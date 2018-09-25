Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.15 ↓

EUR 77.68 ↑

25 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В двух районах Башкирии объявлен карантин по бешенству

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В двух районах Башкирии объявлен карантин по бешенству Фото: автор

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В двух районах Башкортостана объявлен карантин по бешенству. Соответствующие указы, подписанные Главой Башкортостана, появились на сайте правовой информации. Так, с 19 сентября ограничительные мероприятия установлены в селе Федоровка Федоровского района, а с 17 сентября — в деревне Асавбашево Аургазинского района.

На карантинной территории запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за зону карантина, а также отлов диких животных. Ограничительные мероприятия действуют до принятия решения об их отмене, отмечается в документе. Управлению ветеринарии региона поручено создать спецкомиссию для предотвращения распространения бешенства в зоне карантина.

Другим указом Главы РБ ограничительные мероприятия сняты с деревни Смаково Мелеузовского района с 17 сентября.

Как пояснил агентству «Башинформ» начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления ветеринарии РБ Линар Зиганшин, в селе Федоровка бездомная кошка покусала несколько человек, в том числе и детей. Она, гуляя по населенному пункту, контактировала с несколькими животными.

«В конечном итоге, животное набросилось на местную жительницу, занимавшуюся домашним хозяйством во дворе частного дома, — вцепилось ей в руку. Женщине помог отбиться от кошки сосед. Животное пришлось убить. Они привезли кошку на ветстанцию. Труп был исследован и установлен диагноз — бешенство, — сообщил представитель ведомства. — Был установлен очаг по бешенству, произведена вакцинация, а также дезинфекция. Домашние и сельскохозяйственные животные находятся под наблюдением. В населенный пункт ограничен доступ диких животных».
Что касается деревни Асавбашево, то здесь после проведения плановых профилактических мероприятий у домашней кошки также проявились признаки бешенства. Животное напало на хозяев и искусало их. Они изолировали кошку и сообщили об инциденте в ветслужбу. После этого животное, при доставке его на ветстаницию, скончалось от судорог — проявилась клиника бешенства. Хозяев кошки в срочном порядке направили в больницу, где им была оказана первая помощь.

В деревне Смаково обстановка нормализовалась, но ранее карантин был введен из-за собаки. Безнадзорное животное забежало во двор жилого дома и укусило ребенка. Отцу малыша удалось отогнать собаку, а затем умертвить. Сотрудники ветслужбы увезли труп животного в лабораторию. Было диагностировано бешенство. Ребенку пришлось пройти полный курс прививок.

В Управлении ветеринарии РБ рекомендуют жителям республики избегать контакта как с дикими животными — белками, лисами, так и с безнадзорными — кошками, собаками. Не стоит их гладить, подкармливать с руки, чтобы избежать негативных последствий в дальнейшем.

Теги: карантин по бешенству
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Во время матча на льду умер хоккеист из Уфы
Трагедия произошла 21 сентября в Москве. Во время хоккейного матча умер 49-летний игрок из Уфы. Об этом пишет «Московский комсомолец». Издание сообщает,
Из Башкирии уходит бабье лето: начинаются осенние дожди и снег
Короткое бабье лето уходит из Башкирии. 25 сентября - последний теплый день на этой неделе. Во вторник воздух прогреется до 23 градусов, осадков не ожи
Минтруд Башкирии напомнил, как будем отдыхать в октябре 2018 года
11 октября жители Башкирии будут отмечать День Республики. В этот день 28 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Баш
На этой неделе в Башкирии ожидается ненастная дождливая погода
На текущей неделе на территории Башкортостана прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха до значений ниже среднемноголетних. По информации
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть