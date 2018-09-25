Фото: автор В двух районах Башкирии объявлен карантин по бешенству Фото: автор

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В двух районах Башкортостана объявлен карантин по бешенству. Соответствующие указы, подписанные Главой Башкортостана, появились на сайте правовой информации. Так, с 19 сентября ограничительные мероприятия установлены в селе Федоровка Федоровского района, а с 17 сентября — в деревне Асавбашево Аургазинского района.

На карантинной территории запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за зону карантина, а также отлов диких животных. Ограничительные мероприятия действуют до принятия решения об их отмене, отмечается в документе. Управлению ветеринарии региона поручено создать спецкомиссию для предотвращения распространения бешенства в зоне карантина.

Другим указом Главы РБ ограничительные мероприятия сняты с деревни Смаково Мелеузовского района с 17 сентября.

Как пояснил агентству «Башинформ» начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления ветеринарии РБ Линар Зиганшин, в селе Федоровка бездомная кошка покусала несколько человек, в том числе и детей. Она, гуляя по населенному пункту, контактировала с несколькими животными.

«В конечном итоге, животное набросилось на местную жительницу, занимавшуюся домашним хозяйством во дворе частного дома, — вцепилось ей в руку. Женщине помог отбиться от кошки сосед. Животное пришлось убить. Они привезли кошку на ветстанцию. Труп был исследован и установлен диагноз — бешенство, — сообщил представитель ведомства. — Был установлен очаг по бешенству, произведена вакцинация, а также дезинфекция. Домашние и сельскохозяйственные животные находятся под наблюдением. В населенный пункт ограничен доступ диких животных».

Что касается деревни Асавбашево, то здесь после проведения плановых профилактических мероприятий у домашней кошки также проявились признаки бешенства. Животное напало на хозяев и искусало их. Они изолировали кошку и сообщили об инциденте в ветслужбу. После этого животное, при доставке его на ветстаницию, скончалось от судорог — проявилась клиника бешенства. Хозяев кошки в срочном порядке направили в больницу, где им была оказана первая помощь.

В деревне Смаково обстановка нормализовалась, но ранее карантин был введен из-за собаки. Безнадзорное животное забежало во двор жилого дома и укусило ребенка. Отцу малыша удалось отогнать собаку, а затем умертвить. Сотрудники ветслужбы увезли труп животного в лабораторию. Было диагностировано бешенство. Ребенку пришлось пройти полный курс прививок.

В Управлении ветеринарии РБ рекомендуют жителям республики избегать контакта как с дикими животными — белками, лисами, так и с безнадзорными — кошками, собаками. Не стоит их гладить, подкармливать с руки, чтобы избежать негативных последствий в дальнейшем.