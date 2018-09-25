Фото: Олег Яровиков В Башкирии создаются еще 15 новых памятников природы Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане будет образовано еще 15 новых памятников природы, кроме 164 существующих. Это территории торфяных болот, расположенных в девяти районах республики. Об этом сообщил министр природопользования и экологии республики Илдар Хадыев на заседании Президиума Правительства региона.

«Начиная с 2015 года в республике велись научно-исследовательские работы по сохранению торфяных болот в рамках программы развития ООН. Было запроектировано 15 особо охраняемых природных территорий республиканского значения с охранными зонами в степной и лесостепной зонах», — сказал министр.

Данные природные объекты расположены в зоне лесостепи, при этом девять из них находятся в Предуралье (Аургазинский, Бижбулякский, Бирский, Илишевский, Ишимбайский, Кушнаренковский, Миякинский районы), шесть — в Зауралье (Абзелиловский, Учалинский). По словам Илдара Хадыева, природоохранная ценность этих объектов требует принятия мер сохранения.

«Во всем мире торфяные болота считаются важнейшим экономическим и экологическим ресурсом. Экосистемы торфяных болот вносят вклад в поддержание биологического разнообразия, участвуют в круговороте воды и глобальном цикле углерода, связанных с изменениями климата. Торфяные болота поглощают СО2, но не выделяют, а аккумулируют его в торфе, также они имеют свойства аккумулировать вредные вещества из окружающей среды, очищают грунтовые воды. Особенно важна экологическая роль болот в вододефицитных степных и лесостепных районах. Если леса считаются легкими планеты, то болота — ее почками», — добавил глава ведомства.

«Выделенные болота являются местами обитания и произрастания редких и исчезающих видов животных и растений, внесенных в Красные книги РБ и РФ. Болото Курманайбаш в Миякинском районе уникально тем, что здесь обнаружены крупнейшая популяция дремлика болотного и новый вид растений для нашего региона — рогоз Шутлеворта. На болоте Сериккуль в Абзелиловском районе обитает редкая птица для Башкортостана и России — европейская белая лазоревка. Особенно нужно отметить болото Каскарды в Учалинском районе. Его площадь около 700 гектаров, а запас углерода около 500 тысяч тонн», — рассказала заведующая лабораторией особо охраняемых природных территорий и биологических ресурсов научно-исследовательского института безопасности жизнедеятельности Екатерина Богдан.

Также на заседании речь шла о результатах восстановления ранее осушенного крупнейшего болота в Предуралье Берказан-Камыш, которое расположено на территории природного парка «Аслыкуль». Здесь сооружена переливная дамба, в результате экосистема болота начала постепенно восстанавливаться, наблюдается увеличение биоразнообразия территории.

Справка

В настоящее время на территории республики имеется 164 памятника природы республиканского значения, они занимают общую площадь 30 113,9 га. После утверждения проекта количество памятников увеличится до 179, общая площадь составит 31 670,8 га, с учетом охранных зон — 32 621,7 га.