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На реновацию общественного транспорта в Уфе требуется 30 млрд рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

На реновацию общественного транспорта в Уфе требуется 30 млрд рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В Уфе в скором будущем запустят программу реновации общественного транспорта. Об этом городские власти заявили на еженедельном оперативном совещании. На данную процедуру столице Башкирии потребуется 30 млрд рублей. Этим вопросом будет заниматься новый специалист в структуре уфимской администрации — замглавы города по развитию общественного транспорта.

В мэрии отметили, что у города есть все наработки, чтобы приступить к запуску реновации. Сделаны уже все расчеты по количеству единиц электрического транспорта, работающего на двигателе внутреннего сгорания и на газомоторном топливе.

На 2018 год запланирован конкурс, после которого определят инвестора по внедрению единой транспортной карты на общественном транспорте. При этом поддержка республики льготникам, пенсионерам, будет сохранена в том же объеме.

Теги: общественный транспорт, Уфа, реновация
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