В Уфе пройдет Семейный выходной под названием «Наука быть родителем»

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УФА, 26 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

29 сентября Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана приглашает родителей и детей принять участие в Семейном выходном под названием «Наука быть родителем».

Место и время проведения — город Уфа, кинотеатр «Родина» (ул. Ленина, 42) с 13.00 до 16.00.

В рамках «Семейного выходного» для родителей будет организован психологический лекторий, на котором специалисты расскажут, как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду; как начать учиться после каникул; как мотивировать ребенка к знаниям; как сохранить баланс в отношениях родителя и ребенка.

Каждый родитель сможет задать вопрос психологам и получить консультацию на интересующую тему.

Для юных гостей «Семейного выходного» будут организованы творческие и познавательные мастер-классы.

Места и даты проведения Семейных выходных в городах и районах республики размещены на Семейном портале Башкортостана.