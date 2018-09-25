В Уфе по неизвестным причинам подтопило подпол многоквартирного дома
В Уфе по неизвестным причинам подтопило подпол многоквартирного дома Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.
24 сентября в многоквартирном доме по улице Шота Руставели, 70/7, произошло ЧП: затопило подпол. Местные жители вызвали городские службы, в том числе специалистов «Уфаводоканала», БашРТС и канализационных сетей.
«Ночью рабочие прочистили канализационные коллекторы, взяли пробы воды на анализ. Причина утечки выясняется, на сегодня запланированы ремонтно-восстановительные работы», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты столицы Башкирии.