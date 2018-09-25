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25 сентября Вторник

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В Уфе по неизвестным причинам подтопило подпол многоквартирного дома

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе по неизвестным причинам подтопило подпол многоквартирного дома Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

24 сентября в многоквартирном доме по улице Шота Руставели, 70/7, произошло ЧП: затопило подпол. Местные жители вызвали городские службы, в том числе специалистов «Уфаводоканала», БашРТС и канализационных сетей.

«Ночью рабочие прочистили канализационные коллекторы, взяли пробы воды на анализ. Причина утечки выясняется, на сегодня запланированы ремонтно-восстановительные работы», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты столицы Башкирии.

Теги: подтопление, Управление гражданской защиты, Уфа
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