Фото: Мосгортранс Из Москвы в Уфу запустили автобусный рейс Фото: Мосгортранс

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

С 21 сентября в продажу поступили билеты на автобусный рейс из Москвы в столицу Башкирии. До Уфы маршрутные автобусы будут отправлять ежедневно в 18 часов от автостанции «Новогиреево» (ул. Перовская, д. 70).

Стоимость проезда составляет: для взрослых — 1 800 рублей; для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 900 рублей. Стоимость доставки багажа 200 рублей», — сообщили в пресс-службе «Мосгортранса».

Приобрести билеты можно в кассах автостанций и онлайн через www.av.mos.ru.