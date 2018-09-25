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Из Москвы в Уфу запустили автобусный рейс

ОБЩЕСТВО
Фото: Мосгортранс

Из Москвы в Уфу запустили автобусный рейс Фото: Мосгортранс

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

С 21 сентября в продажу поступили билеты на автобусный рейс из Москвы в столицу Башкирии. До Уфы маршрутные автобусы будут отправлять ежедневно в 18 часов от автостанции «Новогиреево» (ул. Перовская, д. 70).

Стоимость проезда составляет: для взрослых — 1 800 рублей; для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 900 рублей. Стоимость доставки багажа 200 рублей», — сообщили в пресс-службе «Мосгортранса».

Приобрести билеты можно в кассах автостанций и онлайн через www.av.mos.ru.

Теги: пассажирские перевозки, автобусы
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