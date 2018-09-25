Из Башкирии уходит бабье лето: начинаются осенние дожди и снег

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Короткое бабье лето уходит из Башкирии. 25 сентября — последний теплый день на этой неделе.

Во вторник воздух прогреется до 23 градусов, осадков не ожидается. Ветер южный с порывами до сильного.

26 сентября ночью местами небольшие дожди. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +8,+13°, в горных районах до +3°. Днем небольшие дожди, местами до умеренных, по юго-востоку республики без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха +14,+19°, по юго-востоку до +24°.

По прогнозам Гидрометцентра России, в последующие дни температура не поднимется выше 14 градусов, каждый день ожидаются небольшие дожди. Ночью 1 октября прогнозируется снег.