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«Мобильный репортер» запускает башкирскую версию федерального проекта

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

ГТРК «Башкортостан» (филиал ВГТРК) запускает башкирскую версию федерального проекта «Мобильный репортер».

Новый проект, который получил название «Он-лайн хэбэрсе», презентуют уже на этой неделе в рамках III Всероссийской премии «Мобильный репортер» в Уфе. Новая студия, новый ведущий и новый язык для «Мобильного репортера».

Самая народная программа теперь будет выходить и на башкирском языке. Ведущим передачи «Он-лайн хэбэрсе» станет Газиз Лукманов, но авторами могут быть все желающие.

По словам автора нового проекта, «программа мобильный репортер на башкирском языке — это веление времени, поскольку в сети уже давно присутствует свой уникальный контент на родных языках, есть и свои постоянные авторы. Кадры природных явлений или ДТП, забавное видео домашних любимцев либо проблема, которую до сих никто не может решить. Тема репортажа может быть самой разной, единственное условие: снять ролик, развернув телефон горизонтально и отправить его в программу».

«Мобильный репортер» на башкирском языке, уверены журналисты, получит признание, как и русская версия программы. На канале «Россия 24 — Башкортостан» она выходит ровно два года. Записано 205 выпусков, в эфир выдано почти 1500 репортажей. Снятые народными журналистами, они всегда вызывают живые эмоции.

III Всероссийская премия «Мобильный репортер» пройдет в Уфе с 27 по 29 сентября. Уже известно, в Уфу приедут профессиональные журналисты из самых разных регионов России, а также республики Беларусь. Но главными героями премии, конечно, станут они — народные репортеры. В Уфе их ждет по-настоящему насыщенная программа.

По словам директора ГТРК «Башкортостан» Азамата Салихова, «Это будут три дня интенсивной профессиональной и очень интересной учебы, наши коллеги из 30 регионов России и ведущие журналисты из Республики Белорусь смогут послушать мастер-классы от ведущих журналистов и блогеров нашей страны, увидеть, как развивается гражданская журналистика в нашей республике и самое важное узнать о нашей республике, одном из ведущий регионов России накануне 100-летнего юбилея.

Всероссийская премия «Мобильный репортер», которая два предыдущих года проходила в Калининграде, впервые меняет прописку и едет в Башкортостан. Уже готовы статуэтки ручной работы, которые будут вручены репортерам-победителям. Готовится яркая концертная программа, которая призвана познакомить всех гостей фестиваля с национальным колоритом нашей республики.

Теги: Мобильный репортер
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