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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В столицу Башкирии приедет целый десант известных тележурналистов

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

III Всероссийская премия «Мобильный репортер года», которая состоится в Уфе с 27 по 29 сентября — это не только торжественная церемония, но еще и два дня напряженной работы.

В столицу Башкортостана приедет целый десант известных тележурналистов с федерального канала «Россия-24». Для победителей, участников и гостей ведущие и редакторы дадут сразу несколько мастер-классов. Первой заявлена встреча на тему «Гражданская журналистика. Почему она набирает популярность на фоне падения доверия к традиционным СМИ?».

Ведущий программы «Мобильный репортер» Юрий Богданов и продюсер Виталий Арутюнян расскажут о том, как сегодня развивается народная журналистика, какие темы больше всего волнуют обычных граждан, волею судеб ставших корреспондентами, благодаря телефонам и планшетам. Речь также пойдет о качестве съемки, возможностях подручных гаджетов, критериях отбора роликов для федерального выпуска программы и обязательно о том, как правильно снимать и как отличить правду от фейка.

Еще один спикер этого мастер-класса — москвич Денис Воронин – первый победитель премии «Мобильный репортер». Автор, который прошел путь от любительских роликов до профессионального репортера, поделится опытом с гостями. Сейчас Денис Воронин работает сразу на несколько федеральных каналов: Россия 24, Москва 24, 360ТВ. В этом году программе «Мобильный репортер» канала «Россия-24» исполняется пять лет. Сам проект стартовал еще в 2007 году в виде сайта, на который зрители загружали свои репортажи, а потом видео уже попадало в выпуски новостей. В формате отдельной программы «Мобильный репортер» на телеканале Россия-24 выходит с февраля 2013 года. Это ежедневные пятиминутные выпуски и итоговый проект длительностью в 20 минут. За 5 лет время в эфир вышли 260 выпусков итогов и больше тысячи коротких программ.

Теги: Мобильный репортер, ГТРК
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