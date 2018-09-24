В Уфе пенсионеры одного из домов вынуждены дышать запахами канализации

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Пенсионерам одной из уфимских коммунальных квартир уже больше недели приходится дышать запахами канализации.

В их доме по адресу Кольцевая, 101 прорвало канализационную трубу. Жалобы в жилищные организации не помогли, сообщает телеканал «Вся Уфа».

На кухне Любовь Сорокиной вместо привычного аромата свежеприготовленной еды уже более недели стоит слезоточивый запах. Причина скрывается под полом первого этажа. В результате прорыва канализационной трубы всё содержимое из уборных со всего дома стекается под эту квартиру.

Помимо Любовь Алексеевны, в этой коммунальной квартире проживают еще три пенсионера. Женщина уверена, что утечка несет не только неприятный запах, но и заносит различные инфекции, что несет опасность для и так хрупкого здоровья пожилых жильцов.

«Со временем чем-то заболеть можно. Они тоже быстренько здесь что-то сделали, убегают в комнату, потому что невозможно находиться здесь. Один вот пенсионер сегодня с больницы выписался, у него клапан стоит, кардиостимулятор. У второго сахарный диабет, после инсульта, инфаркта», — говорит Любовь Сорокина.

Как говорят жители этого дома, за помощью они неоднократно обращались в жилищные организации, но ответа с их стороны не следовало.

«Участились случаи заявок по поводу запаха от канализационной трубы. Наша аварийная служба УЖХ Орджоникидзевского района выехала сейчас на место и как только они там посмотрят всё, уже будем делать текущий ремонт», — комментирует пресс-секретарь УЖХ Орджоникидзевского района Уфы Регина Султангулова.

Ремонт канализационной системы, по словам жилищной организации, будет проведен в ближайшие дни.