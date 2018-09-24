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В Уфе продолжается марафон «Страницы истории Башкортостана» к 100-летию республики

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе продолжается марафон муниципальных образований «Страницы истории Башкортостана», посвященный 100-летию республики.

2 октября в Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан пройдет презентация Бурзянского района.

В программе мероприятия — выставки организаций, предприятий и учреждений, изделий народного промысла, декоративно-прикладного искусства, выставка-продажа сувениров, продуктов пчеловодства и национальных блюд.

Программа завершится большим концертом с участием артистов коллективов района и местных самодеятельных талантов. Начало в 19.00.

Также в рамках праздника на площади перед филармонией с 14.00 часов будет организована ярмарка меда. Все желающие смогут приобрести бурзянский мед различных сортов и продукты пчеловодства.

Теги: марафон
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