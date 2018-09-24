В Уфе продолжается марафон «Страницы истории Башкортостана» к 100-летию республики
УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Уфе продолжается марафон муниципальных образований «Страницы истории Башкортостана», посвященный 100-летию республики.
2 октября в Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан пройдет презентация Бурзянского района.
В программе мероприятия — выставки организаций, предприятий и учреждений, изделий народного промысла, декоративно-прикладного искусства, выставка-продажа сувениров, продуктов пчеловодства и национальных блюд.
Программа завершится большим концертом с участием артистов коллективов района и местных самодеятельных талантов. Начало в 19.00.
Также в рамках праздника на площади перед филармонией с 14.00 часов будет организована ярмарка меда. Все желающие смогут приобрести бурзянский мед различных сортов и продукты пчеловодства.