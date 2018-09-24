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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Минтруд Башкирии напомнил, как будем отдыхать в октябре 2018 года

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

Минтруд Башкирии напомнил, как будем отдыхать в октябре 2018 года Фото: администрация Уфы

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

11 октября жители Башкирии будут отмечать День Республики. В этот день 28 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Башкортостан. Согласно закону «О праздничных и памятных днях в РБ», 11 октября в республике является нерабочим праздничным днем.

В этом году 11 октября приходится на четверг. Соответственно, продолжительность работы в среду, 10 октября, сокращается на один час, напомнили в региональном Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения.

На основании статьи 120 Трудового кодекса Российской Федерации при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 11 октября — День Республики — в число календарных дней отпуска не включается.

Теги: День Республики, праздники
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