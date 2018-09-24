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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

На этой неделе в Башкирии ожидается ненастная дождливая погода

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

На этой неделе в Башкирии ожидается ненастная дождливая погода Фото: автор

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На текущей неделе на территории Башкортостана прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха до значений ниже среднемноголетних. По информации республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с середины недели будет преобладать ненастная погода с дождями различной интенсивности.

На прошедшей неделе по республике наблюдались различные погодные условия, констатируют специалисты Башгидромета. Сначала температура воздуха повышалась днем до 19-28 градусов. В середине недели с прохождением холодного фронта по республике прошли умеренные дожди, температура воздуха опустилась ночью до 0,+9, днем до +8,+15 градусов. В выходные на территории республики усилился антициклон, потеплело до +17,+25 градусов.

По сведениям Гидрометцентра России, в Башкортостане в третьей декаде сентября среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 2-3 градуса выше нормы.

Теги: погода
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