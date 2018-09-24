Фото: ИА «Башинформ» По поручению Рустэма Хамитова в Башкортостане построят культурный центр Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Белорецке построят новый многофукциональный культурный центр. О решении, принятом в ходе Экспертного совета по бюджетным инвестициям, сообщил Премьер-министр Правительства региона Рустэм Марданов.

Кроме того, принято решение о реконструкции районного дома культуры в селе Фёдоровка Фёдоровского района республики. Ранее решить вопросы с домами культуры в этих населённых пунктах поручил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, сообщил Премьер-министр.

– Были соответствующие поручения Главы республики, сейчас они будут реализованы, – отметил Рустэм Марданов. – Средства на проектирование выделены.

В ходе заседания Экспертного совета по бюджетным инвестициям были рассмотрены и другие актуальные вопросы. В частности, принято решение о реконструкции паркового комплекса в Уфе, который расположен около Монумента Дружбы и непосредственно граничит с набережной реки Белой. Также будут реконструированы объекты в сфере водоснабжения и водоотведения в Хайбуллинском районе и проведены русловыпрямительные работы в Мечетлинском районе. Необходимость последних продиктована подмывом берегов в ряде населённых пунктов района.