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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии суд принял решение о временном закрытии клуба «Шоколад»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии суд принял решение о временном закрытии клуба «Шоколад» Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 сен 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии приостановлена деятельность развлекательного клуба «Шоколад» в городе Ишимбае. Решение принято по результатам проверки, которая выявила многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности. В частности, специалистами МЧС выявлены нарушения при эксплуатации автоматической пожарной сигнализации. Кроме того, в клубе отсутствует система пожаротушения и система вытяжной противодымной вентиляции, состояние эвакуационных выходов не соответствует нормам.

«Учитывая, что эксплуатация указанного развлекательного комплекса небезопасна для посетителей и его сотрудников, межрайоннный прокурор в судебном порядке потребовал устранения нарушений», — сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Суд удовлетворил заявление надзорного ведомства.

Теги: Прокуратура РБ
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