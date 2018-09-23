Фото: Олег Яровиков МЧС по Башкирии предупреждает о пятом чрезвычайном классе пожароопасности Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует о пятом чрезвычайном классе пожароопасности в Баймакском районе республики.

Такая ситуация прогнозируется БашУГМС завтра, 24 сентября.

В целях недопущения трагедии следует обратить особое внимание на соблюдение следующих требований пожарной безопасности:

— не бросать не затушенные окурки и спички в траву;

— не разводить костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах;

— не оставлять брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы;

— не оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

— строго пресекать шалость детей с огнем, объяснить им, чем опасна игра со спичками дома и в природных условиях.