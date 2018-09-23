МЧС по Башкирии предупреждает о пятом чрезвычайном классе пожароопасности
МЧС по Башкирии предупреждает о пятом чрезвычайном классе пожароопасности Фото: Олег Яровиков
УФА, 23 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует о пятом чрезвычайном классе пожароопасности в Баймакском районе республики.
Такая ситуация прогнозируется БашУГМС завтра, 24 сентября.
В целях недопущения трагедии следует обратить особое внимание на соблюдение следующих требований пожарной безопасности:
— не бросать не затушенные окурки и спички в траву;
— не разводить костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах;
— не оставлять брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы;
— не оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
— строго пресекать шалость детей с огнем, объяснить им, чем опасна игра со спичками дома и в природных условиях.