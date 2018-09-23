Жительница Башкирии рассказала о том, как она попала на передачу «Поле чудес» и победила

УФА, 23 сен 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Стерлитамака Олеся Костина победила в «Поле чудес». Телеигра с участием уроженки республики вышла в эфир 21 сентября. Женщина приехала на передачу с дочкой и сыном. Она угадала все загаданные слова: сначала в составе третьей тройке игроков, потом в финале и затем в суперигре. Как сообщало агентство «Башинформ», на заработанные очки она выбрала смартфон, мобильный телефон, швейную машинку и постельное белье. Жительница Башкирии согласилась на суперигру и выиграла компьютер.

Корреспондент агентства «Башинформ» пообщалась с победительницей ток-шоу «Поле чудес» и узнала, как ей удалось попасть на телепередачу.

- Как вы попали на передачу «Поле чудес»?

- С весны этого года при просмотре телеигры «Поле чудес» моя дочка стала говорить о том, что хочет попасть в телевизор. Я ей тогда ответила, что если чего-то очень сильно захотеть, то это обязательно произойдёт.

Есть несколько способов попасть на передачу: отправить смс-сообщение, когда идет передача; прислать кроссворд, а также написать о себе, своих увлечениях.

Я записала о себе видеоролик. Но так получилось, что его отправили на передачу мои коллеги по работе. В редакции ролик понравился – мне позвонили и пригласили на передачу. Спросили, есть ли нам где остановиться в Москве. Я ответила, что нет. Тогда мне сказали, что будет предоставлен оплаченный номер в гостинице.

- Почему видеоролик отправили ваши коллеги, а не вы?

- Я бы сама никогда на такое не решилась в силу своей скромности. Так получилось.

- Где и кем работаете?

- В федеральной финансовой организации управляющей. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллег по работе – без них ничего бы этого не было, такого события не состоялось. Огромное спасибо руководителю Юрию Ивановичу, а также Максиму, Валентине и Диане.

- Расскажите о своих детях? Как они отреагировали на новость о поездке на «Поле чудес»?

— Дочке Тоне четыре года, ходит в детский садик. Увлекается пением, рисованием, любит со мной на тренировки по боксу ходить. Сейчас говорит, что когда вырастет, хочет стать то сотрудником полиции, то пожарным.

Когда я ей сказала, что мы поедем на передачу, не передать словами ее радость. Тут же появились планы: рассказать со сцены стишок, купить новое платье, перчатки и туфельки. У нее уже сложился сценический образ. Мы обошли весь город в поисках маленьких детских перчаток, но так и не нашли. Хорошо, что я умею шить – сделала дочке перчатки. Сын был тоже в восторге от новости — он не мог поверить, что такое возможно!

Максиму 11 лет. Учится в пятом классе – тяготеет к точным наукам. Ему нравится все, что связано с техникой: увлекался авиамоделированием, сейчас занялся робототехникой. Леониду Аркадьевичу он подарил самолет, сделанный своими руками.

- Как проходил съемочный процесс?

- Программа снималась заранее, передача вышла в записи. «Кухня», конечно, интересная, даже можно отдельную передачу про закулисье снять. Программу создает отличная команда профессионалов – съемочная группа работает слаженно, каждый знает свое дело. Понравился продюсер — от него осталось теплое впечатление: в нем столько любви к людям, он добрый, спокойный, юморной. Перед игрой нас всех собрали, рассказали, как все будет происходить, как лучше встать, как свет будет падать, куда поворачиваться, в какую камеру и что говорить.

С момента приглашения на передачу, я была переполнена какой-то эйфорией. Единственное, я не загадывала, попаду ли я в финал. Чего мне хотелось, так это получить удовольствие от игры, пообщаться с интересными людьми.

Задания показались мне не сложными, повезло с темами.

- Гуляли по «Останкино»? Вам показали музей «Поле чудес»?

- Да, по «Останкино» походили, посетили другие съемочные площадки. Из звезд, к сожалению, никого не увидели. Что касается музея, то он есть и в самом «Останкино» – экспозицию время от времени меняют. Посмотрели на присланные кроссворды – на чем только их не делают! Показали нам первую подаренную банку огурцов. Большая часть музея находится на Арбате, но туда мы не попали.

- Игроки, по традиции, едут на «Поле чудес» с подарками. Что вы привезли Леониду Якубовичу из Башкирии?

- Мы привезли башкирский мед, бальзамы. Так как я вяжу и шью, связала дизайнерский шарфик с кармашками. Подарила боксерские перчатки своего спортивного клуба и футболку с подписями тренеров. Хотела на одном из участников отработать удары, договорившись с ним заранее, но меня остановили и сказали, что верят на слово.

- Как отреагировали ваши родные, друзья и коллеги, когда вас показали по телевизору?

- Когда мы приехали со съемок, об этом знали только самые близкие люди. Они уже тогда поздравили с победой. В прошедшую пятницу, когда программа вышла в эфир, это было что-то нереальное – мой телефон разрывался от звонков и сообщений во всех мессенджерах и соцсетях до глубокой ночи. Некоторые родственники даже на вторую линию не могли попасть. Поздравляли, говорили, что гордятся мной, что даже не сомневались, что так и будет. В них было столько веры, что все у меня получится, видимо, поэтому я и победила.

- Как вам эфир?

- Было интересно, что попадет в эфир, а что останется за кадром. Смотрели, не отрываясь: хохотали, обсуждали, сравнивали – необычные эмоции.

- Вы стали победительницей игры «Поле чудес», выиграли суперигру, привезли с собой много подарков. Что для вас значит эта победа?

- Да, подарки еле довезли — детки помогли. Но это не главное – всю эту технику можно купить. А вот испытанные чувства, эмоции, впечатления, гамма переживаний – их не купишь ни за какие деньги.

После передачи мне мои близкие дали понять, что мое творчество ценно для окружающих. Думаю, в будущем я найду применение своим умениям, и они выльются в успешный бизнес-проект.

- Творческих вам успехов! Спасибо за беседу!

Фото: личный архив Олеси Костиной и стоп-кадр видео www.1tv.ru/shows/pole-chudes