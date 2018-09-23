Фото: страница ВКонтакте В Уфу на вручение премии «Мобильный репортер» приедет трэвел-блогер Михаил Ронкаинен Фото: страница ВКонтакте

УФА, 23 сен 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфу на III Всероссийскую премию «Мобильный репортер года» приедет один из самых известных трэвел-блогеров в стране — Михаил Ронкаинен. Он является создателем youtube-канала «Поехавший».

«Всего я посетил почти 100 стран. Мой travel blog — попытка рассказать о своих приключениях и путешествиях», — пишет Михаил Ронкаинен.

Канал «Поехавший» был создан в 2011 году. На данный момент он имеет почти 300 тысяч подписчиков и более 31,5 миллионов просмотров. Блог Михаила Ронкаинена один из самых популярных в стране.

Как сообщили в ГТРК «Башкортостан», в рамках своего приезда в Уфу на премию «Мобильный репортер года» создатель канала «Поехавший» проведет мастер-класс и расскажет участникам о том, как создавать интересный контент для видеоблога.

Напомним, III Всероссийская премия «Мобильный репортер года» пройдет в Уфе с 27 по 29 сентября. На нее съедутся лучшие народные корреспонденты страны.